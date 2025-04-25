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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، ملامح تشكيل بيراميدز أمام أورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز الأقرب لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور، أن يورتشيتش ينوي الاعتماد على نفس الأسماء التي خاضت مباراة الذهاب أمام أورلاندو في ذهاب نصف النهائي.

وأضاف، التغيير الوحيد في الغالب سيكون خروج كريم حافظ من التشكيل الأساسي، ودخول رمضان صبحي أو صديق إيجولا بدلًا منه.

وأكد أن التشكيل سيكون، أحمد الشناوي، محمد حمدي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد الشيبي، بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكرتي، مصطفى فتحي، رمضان صبحي أو إيجولا، وفيستون ماييلي.