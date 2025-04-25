آمال ماهر تحسم الجدل حول "صوت مصر" وتُحيي نيكول سابا في لفتة فنية مؤثرة بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أول تعليق لها على الجدل الدائر حول لقب "صوت مصر"، خرجت النجمة آمال ماهر عن صمتها لتؤكد أن: "كل من يمثل مصر فهو صوت مصر"، وذلك خلال تصريحات صحفية على هامش حفلها الضخم الذي أقيم مساء الخميس في أوبرا دبي بالإمارات، والذي شهد حضورًا جماهيريًا لافتًا ونفدت تذاكره بالكامل قبل أيام من موعده.

وشهدت كواليس الحفل مفاجأة مميزة بحضور النجمة نيكول سابا، التي حرصت على دعم آمال ماهر قبل صعودها إلى المسرح. وردت آمال التحية بتحية علنية لنيكول من على خشبة المسرح وسط تصفيق حار من الجمهور.

وعقب انتهاء الحفل، احتشد المعجبون حول نيكول سابا لالتقاط الصور التذكارية، معبرين عن إعجابهم بدورها في مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث نالت إشادة خاصة من آمال ماهر على تجسيدها المميز لشخصية "رقية العسكري" في المسلسل الرمضاني الأخير.

من جانبها، تستعد نيكول سابا لطرح ميني ألبوم جديد يتضمن مفاجآت لجمهورها، إلى جانب جدول حافل من الحفلات الغنائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.