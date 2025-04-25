بولونيا يتخطى إمبولي ويضرب موعدًا مع ميلان في نهائي كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق بولونيا إلى نهائي كأس إيطاليا لموسم 2024-25، بعد الفوز على نظيره إمبولي بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

نتيجة مواجهة بولونيا وإمبولي في كأس إيطاليا

وحقق بولونيا الفوز على نظيره إمبولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ريناتو دالارا، في إياب دور نصف نهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

تمكن فريق بولونيا من تسجيل هدف التقدم عن طريق جيوفاتي فابيان في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، بعد صناعة متقنة من نيكولاس مورو.

ثم عادل إمبولي النتيجة عن طريق الأوكراني فيكتور كوفالينكو في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية اللقاء، سجل بولونيا الهدف الثاني عن طريق المهاجم الهولندي تهجيس دالينجا في الدقيقة 87، من عرضية زميله ليكوجيانيس.

والجدير بالذكر، أن فريق بولونيا حقق فوزًا كبيرًا على نظيره إمبولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب كارلو كاستيلاني، ضمن فعاليات مباريات الذهاب.

وبتلك النتيجة، يواجه فريق بولونيا نظيره إيه سي ميلان يوم 14 مايو 2025 في نهائي كأس إيطاليا.

