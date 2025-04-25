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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن إدارة نادي الزمالك أكدت للاعبي الفريق على صرف مكافآت مالية كبيرة لكل لاعب بشرط.

الزمالك يغري لاعبيه بمكافآت خاصة قبل مباريات الدوري والكأس

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" الشرط الوحيد هو الفوز في كل مباراة من مباريات الزمالك الست المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز على أمل المنافسة على اللقب أو الصعود إلى دوري ابطال افريقيا الموسم القادم على اقل تقدير".

وأضاف:" نفس الأمر في مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز تم وعد اللاعبين بصرف مكافأة كبيرة في حال التتويج باللقب".

