أخبار اليمن : الصناعة تطلق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية

الصناعة تطلق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونيةأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار السبت، عن إطلاق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بعد استكمال تجارب الاستخدام التجريبي للخدمات الجديدة.

وزارة الاقتصاد تطلق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية وتؤكد تقديم كافة خدماتها الكترونيا

وتشمل الخدمات الجديدة "تعديل سجل تجاري فردي - نقل سجل تجاري فردي - شطب سجل تجاري فردي - مستخرج بيانات - شطب علامة تجارية - طلب ترخيص انتفاع علامة - طلب مستخرج بيانات علامة - تسجيل براءة اختراع ونموذج منفعة- تجديد براءة اختراع ونموذج منفعة- شطب براءة اختراع ونموذج منفعة- إصدار عدد النشر للبراءات ونماذج المنفعة- طلب نقل ملكية براءة اختراع ونموذج منعة- تغيير عنوان مالك براءة اختراع ونموذج منفعة - اعتراض على براءة اختراع ونموذج منفعة- تعديل شركة تجارية- تصفية شركة تجارية- تحويل كيان شركة تجارية - شطب وكالة تجارية- تظلم وكالة تجارية - طلب مستخرج بيانات وكالة".

كما تشمل الخدمات، "الحصول على إجازة محاسب قانوني- منح ترخيص محاسب قانوني فردي - منح ترخيص محاسب قانوني شركة - تجديد ترخيص محاسب قانوني فردي - تجديد ترخيص محاسب قانوني شركة - توقيف ترخيص محاسب قانوني فردي- توقيف ترخيص محاسب قانوني شركة - طلب إيداع تصميم صناعي- طلب نشر تصميم صناعي - طلب شطب تصميم صناعي- اصدار عدد النشر للتصميم - انتقال ملكية تصميم صناعي - تغيير عنوان مالك تصميم صناعي- طلب اعتراض على تصميم - طلب تعديل مؤسسات وجمعيات - طلب شطب مؤسسة وجمعيات - دراسة طلب تسجيل فرع أجنبي- طلب تسجيل فرع اجنبي - دراسة تجديد فرع اجنبي- طلب تجديد فرع أجنبي - دراسة تعديل فرع أجنبي - طلب تعديل فرع أجنبي- طلب شطب فرع أجنبي - طلب مستخرج بيانات - تسجيل رواد الأعمال".

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أنه وبإطلاق 46 خدمة جديدة الى جانب 30 خدمة سابقة تصبح جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونية، وذلك في إطار حرصها على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء بشأن تبسيط الإجراءات وسرعة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا القطاع الخاص وكافة المستفيدين من خدمات الوزارة للبدء في استخدام الخدمات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية.. مؤكدا أن الوزارة ستعمل على استيعاب الملاحظات وتحرص على تطوير وتحديث الخدمات بشكل مستمر بما يلبي متطلبات واحتياجات القطاع الخاص ويسهم في تطوير بيئة الأعمال في بلادنا.

وثمن الوزير المحاقري، جهود الفريق الفني بالوزارة في سرعة إنجاز الخدمات.. مشددا على أهمية العمل لتطوير وتحديث الخدمات وتقديمها بكل سلاسة عبر البوابة الإلكترونية بما يواكب المتغيرات وجهود الوزارة لتطوير البيئة الاستثمارية.

٢٦ سبتمبرنت