العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي: "عمل كثير" قبل الاتفاق مع واشنطن

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أبريل 2025 04:21 صباحاً - أعلن المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، الجمعة، أنّ "ثمة عملا كثيرا أمامنا" يتوجب إتمامه قبل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن "لتجنّب" الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي في نهاية أسبوع من الاجتماعات في العاصمة الأميركية "ثمّة عمل كثير أمامنا للتوصل إلى معايير ملموسة.. من أجل تجنّب فرض رسوم جمركية".

ويُحاول الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع إيجاد مخرج من النزاع التجاري الذي أشعل ترامب فتيله بُعيد عودته إلى البيت الأبيض واتّهامه شركاء الولايات المتحدة التجاريين بـ"سرقة" بلاده.

وفرضت واشنطن في شكل خاص رسوما جمركية إضافية بنسبة 10بالمئة على المنتجات الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة، وهي رسوم هدد الملياردير الجمهوري بزيادتها إلى 20 بالمئة.

وأتاحت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تُختتم الجمعة في العاصمة الأميركية، للكتلة الأوروبية فرصةً لتأكيد موقفها أمام فِرَق ترامب.

واجتمع دومبروفسكيس الجمعة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وقال للصحافة لاحقا إن اللقاء شكّل فرصة ليؤكد مجددا رغبة الاتحاد الأوروبي في "التوصل إلى اتفاق" لـ"تجنّب سيناريو" سيُعاني فيه الاقتصاد العالمي من جرّاء الرسوم الجمركيّة التي تفرضها الولايات المتحدة.

واقترح التكتل الأوروبي شراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي وإلغاء الرسوم الجمركيّة على المنتجات الصناعية من الجانبَين.