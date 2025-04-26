إحالة نجل محمد رمضان للمحاكمة أحالت جهات التحقيق بالجيزة نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل بتهمة الاعتداء على طفل بالضرب داخل ناد شهير إقرأ المزيد

أحالت جهات التحقيق بالجيزة، نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل بتهمة الاعتداء على طفل بالضرب داخل نادٍ شهير في مدينة 6 أكتوبر جنوب القاهرة.

كما تحددت أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان في 15 من مايو المقبل.

وتعود الواقعة إلى سبتمبر الماضي، عندما كان طفل يدعى عمر يبلغ من العمر 11 عاما يلهو داخل أحد النوادي بمدينة السادس من أكتوبر، في نفس وقت تواجد الطفل "علي" نجل الفنان محمد رمضان.

فحدثت مشادة بين الطفلين وتطور الأمر بينهما إلى اشتباك بالأيدي، حيث سدد نجل رمضان لكمة قوية في وجه الطفل عمر وتسبب في إصابته ببعض الكدمات في وجهه.

ثم حضرت والدة الطفل على الفور، وكانت في حالة غضب شديد، فيما غادر نجل رمضان النادي بصحبة مرافقيه، لتطلب السيدة النجدة لإثبات الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من مديرة شركة إعلانات، تفيد تعرض نجلها الطفل لإصابات قوية نتيجة الاعتداء عليه بالضرب في النادي على يد نجل الفنان.

إلا أن رمضان تجاهل الرد على تلك الواقعة، بالرغم من تلقيه إخطاراً من قسم الشرطة، الأمر الذي دفع والدة الطفل المجني عليه للاستمرار في ملاحقة نجله حتى تم إحالته للمحاكمة.