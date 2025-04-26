نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «نهائي مشتعل»..القنوات الناقلة وموعد مباراة|ريال مدريد ضد برشلونة|في كأس ملك إسبانيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - «نهائي مشتعل».. القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025.. تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025، والقنوات الناقلة، وكل تفاصيل الكلاسيكو المرتقب في إشبيلية.

موعد كلاسيكو الأرض والقنوات الناقلة.. ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

في مواجهة كروية من العيار الثقيل، يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة لقاء ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025، الذي سيُقام على ملعب "لا كارتوجا" بمدينة إشبيلية.

اللقاء المنتظر ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم

كما أن النهائي المنتظر يجمع بين أكبر ناديين في الكرة الإسبانية في صراع ملتهب على اللقب، الغائب عن النادي الملكي ريال مدريد، كما أن من المتوقع أن يدافع ريال مدريد بروح قتالية لكي يستعيد لقب ملك اسبانيا.

ريال مدريد ضد برشلونة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة

حيث أعلنت شبكة قنوات "SSC" السعودية عن نقلها الحصري لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتم بث اللقاء المرتقب عبر قناة "SSC Extra 3 HD"، لضمان أفضل تغطية صوتية ومرئية لعشاق الكلاسيكو.

إقرأ المزيد..مبابي يثير القلق في ريال مدريد قبل الكلاسيكو أمام برشلونة

طريق ريال مدريد وبرشلونة نحو النهائي

بلغ برشلونة نهائي كأس ملك إسبانيا بعد مواجهات مثيرة أبرزها تخطي أتلتيكو مدريد، حيث تعادل الفريقان في الذهاب 4-4 قبل أن يحسم برشلونة الفوز في الإياب.

في المقابل، نجح ريال مدريد في العبور إلى النهائي بعد فوز قوي على ريال سوسيداد، مما يعكس الجاهزية العالية للفريق الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

و تقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة يوم السبت 26 أبريل 2025، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وسط أجواء جماهيرية حماسية يتوقع أن تلهب مدرجات ملعب "لا كارتوجا".

أجواء حماسية مرتقبة في الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

والجدير بالذكر أن الإحصاءات تشير إلى تقارب كبير بين الفريقين، حيث فاز كل منهما في خمس من آخر عشر مواجهات، مما يزيد من حدة التنافس في الكلاسيكو.

الجماهير تتوقع مباراة مليئة بالندية والإثارة، لا سيما مع تواجد أبرز نجوم ريال مدريد وبرشلونة، وسط تطلعات بحسم اللقب وإضافة إنجاز جديد إلى سجل كل نادٍ.