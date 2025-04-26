نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستن ستيوارت تطرق أبواب الإخراج في "كان" ودماء فاطمة حسونة تخيم على الأجواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن قائمة جديدة من الأفلام التي ستشارك في دورته المقبلة، المقررة من 13 إلى 24 مايو، وسط مزيج من التجارب السينمائية الجريئة والحكايات الإنسانية المؤثرة.

وتستعد نجمة هوليوود كريستن ستيوارت لخوض أولى تجاربها الإخراجية بفيلم مأخوذ عن مذكرات الكاتبة الأمريكية ليديا يوكنافيتش. وستقوم بتصويره خلال أسبوعين في لاتفيا، في خطوة هدفها – كما قالت – الابتعاد عن صخب هوليوود والغوص في أجواء أكثر حرية وتجريبًا.

الفيلم المنتظر، الذي يتناول قضايا شائكة كالإدمان والعنف وإيذاء النفس، سيُعرض ضمن قسم "نظرة ما"، أحد أهم أقسام المهرجان والذي يُعنى بالأعمال ذات الطابع المختلف والأساليب السردية غير التقليدية.

وتشهد نفس المسابقة مشاركة مصرية لافتة عبر فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى، في أولى تجاربه الروائية الطويلة.

وفي لفتة إنسانية مؤلمة، نعى مهرجان كان فاطمة حسونة، بطلة الفيلم الوثائقي “ضع روحك على يدك وامشِ” للمخرجة سبيدة فارسي، والذي اختارته جمعية توزيع السينما المستقلة ACID ضمن قائمة عروضها الموازية.

وأوضح المهرجان أن حسونة قُتلت مع عدد من أفراد عائلتها في غزة بصاروخ استهدف منزلهم، بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن اختيار الفيلم.