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أحمد جودة - القاهرة - ريال مدريد ضد برشلونة.. كلاسيكو ناري اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025.. تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025، القنوات الناقلة، المعلقين، وأبرز تفاصيل المواجهة الكروية المنتظرة التي تقام على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

كلاسيكو ناري ينتظر الجماهير ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد ضد برشلونة، مساء اليوم السبت 26 أبريل 2025، في نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي يُقام على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية وسط أجواء مشحونة وترقب واسع، نظرًا لتاريخية وصراع الكبيرين المتجدد في الكلاسيكو.

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برشلونة وريال مدريد.. طريق مثير إلى النهائي

وصل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعد معركة صعبة أمام ريال سوسيداد، حيث حسم التأهل بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما برشلونة، فتفوق على أتلتيكو مدريد بنفس النتيجة ليحجز مكانه في النهائي المرتقب.

وتعد مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس الملك هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، حيث تفوق برشلونة في مواجهتي الدوري والسوبر الإسباني، بنتيجتي 4-0 و5-2 على التوالي.

ريال مدريد ضد برشلونة

شائعات الانسحاب.. ورد رسمي من ريال مدريد

حيث تداولت وسائل إعلام خلال الساعات الماضية أنباء عن نية ريال مدريد الانسحاب من المباراة بسبب خلافات مع طاقم التحكيم، إلا أن النادي الملكي أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه مشاركته في الكلاسيكو بشكل طبيعي، نافيًا تلك التقارير جملة وتفصيلًا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم

كما تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة

11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستُبث المباراة حصريًا عبر قنوات:

SSC Extra 3 HD.

SSC5 HD.

تطبيق شاهد.

ويقوم بالتعليق على اللقاء كل من: فهد العتيبي، فارس عوض، ومحمد حسين، لتقديم تغطية مميزة لعشاق الكلاسيكو في الوطن العربي.

كلاسيكو يُشعل المنافسة.. والأعين على التتويج

يتوقع أن تكون المواجهة نارية في ظل مشاركة أبرز نجوم الفريقين، وحرص كل طرف على انتزاع اللقب لتعويض جماهيره.

ويظل الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة أحد أكثر الأحداث الرياضية إثارة، ويترقبه الملايين بشغف كل موسم.

هل تتكرر انتصارات برشلونة أم ينتفض ريال مدريد في هذه القمة؟

الساعات القليلة القادمة ستحمل الإجابة في واحدة من أعظم ليالي كرة القدم الإسبانية.