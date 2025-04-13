سى إن إن: ترامب بصحة ممتازة وفي كامل لياقته البدنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 07:29 مساءً - أكد طبيب البيت الأبيض في مذكرة صدرت الأحد، عقب الفحص الطبي السنوي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بصحة ممتازة و"في كامل لياقته البدنية" لأداء مهام الرئاسة، وفقا لشبكة سى إن إن الأمريكية.

وخلصت المذكرة، التي تضمنت تفاصيل عن التحاليل المخبرية والفحوصات البدنية واختبارات القدرات الإدراكية، إلى أن ترامب لا يزال يتمتع بصحة ممتازة.

ويبلغ وزن ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، 109 كيلوجرامات وطوله 193 سم، وفقًا للمذكرة. ويبلغ معدل ضربات قلبه أثناء الراحة 62 نبضة في الدقيقة، وضغط دمه 128/74 ملم زئبق، وهو ما يُعتبر مرتفعًا.

وانخفض وزنه بمقدار 9 كيلوجرامات عن آخر فحص طبي رئاسي أجراه عام 2020. كما تحسنت مستويات الكوليسترول لديه منذ آخر مرة كشف فيها عن تفاصيل صحته البدنية. وحصل ترامب على 30 من 30 في اختبار التقييم الإدراكي، وفقًا للملاحظة.

وصرح الرئيس للصحفيين أثناء توجهه إلى فلوريدا الجمعة بأنه "أجاب جميع الإجابات بشكل صحيح" في التقييم المعروف الذي يستخدمه الأطباء بسرعة للكشف عن "الخلل الإدراكي الخفيف".

وأظهرت فحوصات أجهزة ترامب الجسدية المختلفة نتائج طبيعية، بما في ذلك عينيه ورأسه وأذنيه وأنفه وحلقه. ولاحظ الطبيب وجود ندبات على جانب ترامب الأيمن ناجمة عن محاولة اغتياله في بنسلفانيا العام الماضي.

وكتب الدكتور شون باربابيلا أن ترامب يُظهر "وظائف قلبية ورئوية وعصبية وجسدية عامة قوية". وأضاف: "لا يزال أسلوب حياته النشط يُسهم بشكل كبير في صحته".

وأشار إلى مشاركة ترامب في الاجتماعات وظهوره و"انتصاراته المتكررة في بطولات الجولف" كدليل على أسلوب حياته النشط. وقد أبلغ البيت الأبيض الصحفيين مرارًا ببراعة ترامب في ملعب الجولف، بما في ذلك فوزه ببطولات مختلفة في نوادي يملكها في فلوريدا.

قال باربابيلا إن تنظير القولون الصيف الماضي كشف عن إصابة الرئيس بالتهاب الرتوج، وهو التهاب يحدث عندما تتشكل أكياس صغيرة في جدران القولون. تُسمى هذه الأكياس أو الجيوب الرتوج. عادةً ما يكون بدون أعراض، ولكنه قد يسبب إزعاجًا، وأحيانًا نزيفًا.

وأشارت الوثيقة أيضًا إلى أن الرئيس خضع، في وقت ما، لجراحة فى عدسة العين، دون ذكر موعدها. وخلصت المذكرة إلى أن "الرئيس ترامب يتمتع بصحة بدنية ومعرفية ممتازة، وهو لائق تمامًا لأداء مهام القائد العام ووزير صحة الدولة".