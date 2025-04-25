شويغو: مجلس الأمن الروسي يعد مقترحات لتعديل استراتيجية الأمن القومي للبلاد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أن مجلس الأمن الروسي يعد مقترحات لتعديل استراتيجية الأمن القومي للبلاد.

وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "تاس": "جهاز مجلس الأمن يعد مقترحات لإضافات وتعديلات على الاستراتيجية وتوضيح المهام الواردة فيها".

وأوضح أن "مجلس الخبراء التابع لمجلس الأمن الروسي، الذي تم إنشاؤه في ديسمبر 2024، يشارك بنشاط في هذا العمل، مما يضمن الدراسة العلمية المتعمقة لمشاكل ضمان الأمن القومي، وتقييم التحديات والتهديدات التي تواجه البلاد".

وبحسب تقييمه فإن "تسارع الأحداث الجارية تتطلب اتخاذ القرارات بشكل يومي تقريبا، في حين أن عواقبها قد تصبح واضحة بعد سنوات وحتى عقود من الزمن".

وأشار إلى أن "التخطيط الاستراتيجي في جوهره هو مجموعة من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى والسبل والأدوات الرئيسية لتحقيقها".

وختم قائلا: "أهداف التخطيط الاستراتيجي تتمثل في المقام الأول في تهيئة الظروف للتنمية المستدامة وضمان أمن روسيا وتنظيم التفاعل المنسق بين الهيئات الحكومية، وضمان الاستخدام الفعال للموارد