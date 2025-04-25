“صحة دبي” تعتمد نظام “جينيسس” الجديد لتحليل وفهم المشاعر البشرية بشكل تلقائي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 25 أبريل 2025 07:58 مساءً - كشفت هيئة الصحة بدبي، خلال مشاركتها بفعاليات “أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي”، عن تطبيقها واعتمداها لنظام “جينيسس لتحليل الكلام والنصوص” المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في مركز الاتصال، لتصبح بذلك أول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط، ودولة الإمارات، تعتمد هذا النظام المتقدم، وهي خطوة تعكس التزام دبي بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، لتحقيق الاستجابة القصوى للمتعاملين.

وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يتيح تحليل وفهم المشاعر البشرية بشكل تلقائي، وتحديد احتياجات المتعاملين عبر قنوات الصوت والوسائط الرقمية، مما يمكّن الهيئة من الاستجابة السريعة لمطالب وتطلعات المتعاملين، وتقديم حلول فورية مخصصة ومبنية على البيانات، تساهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي بهيئة الصحة بدبي، فاطمة الخاجة، على أهمية تبني هذا النظام الذي يعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة متكاملة لإدارة تجربة المتعامل، تقوم على الاستباقية وتحليل البيانات، والتفاعل الفوري مع المتعاملين، وفهم احتياجاتهم لتحقيق الاستجابة القصوى لهم، ليكون الإنسان في مقدمة الأولويات، ومحوراً لكل خدمة صحية.

72 ألف تفاعل رقمي وصوتي

وقالت إن النظام الجديد ساعد الهيئة خلال شهر يناير الماضي 2025 في تحليل أكثر من 72 ألف تفاعل رقمي وصوتي، غطت 96 موضوعاً موزعة على 55 مساراً تفاعلياً، بينها تفاعلات مخصصة، وهو ما أسهم في تحسين سرعة معالجة الطلبات، ودقة الخدمة، ورفع مستوى الرضا العام عن تجربة المتعامل. كما ساهم في تحقيق تحسّن ملحوظ في أداء الموظفين بفضل المراقبة اللحظية، والتشجيع عبر تقنيات التحفيز، والتدريب الموجّه بناء على تحليلات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي مكّن الهيئة من تطوير تجربة أكثر تفاعلية مع المتعاملين، من خلال أدوات تحليل متقدمة ترصد احتياجاتهم الفعلية، وتقدم تصوراً دقيقاً لمسارات التحسين، ما يُسهم في تقديم خدمات تراعي التوقعات وتجسّد نهج دبي في الابتكار والتميّز.

من جانبه، قال نائب رئيس النمو الاستراتيجي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا شركة “جينيسس” سيباستيان باليريني، إن اختيار هيئة الصحة بدبي لهذا النظام يُجسّد ثقتها بقدرات “جينيسس” التقنية، المزوّد الوحيد في دولة الإمارات كمركز اتصال معتمد من مركز دبي للأمن الإلكتروني، كما يعكس ريادة الهيئة في تبني الحلول المستقبلية، مؤكداً أن هذه الشراكة تُعد خطوة نوعية لبناء بيئة خدمية تعتمد على البيانات والتخصيص الذكي، وتسهم في رسم ملامح جديدة لتجربة المتعامل في القطاع الحكومي.