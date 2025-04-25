بدون سابق إنذار.. وفاة التيك توكر شريف نصار وسط حالة من الذهول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 25 أبريل 2025 02:32 مساءً - خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم بعد الإعلان عن وفاة صانع المحتوى المعروف شريف نصار، أحد أحدث وجوه تيك توك في الفترة الأخيرة، وذلك إثر سكتة قلبية مفاجئة، وفق ما تم تأكيده عبر حسابه الرسمي على المنصة.

الخبر الذي جاء كالصاعقة لمتابعيه، تم الإعلان عنه من خلال رسالة نُشرت عبر صفحته على تيك توك، حيث تم إبلاغ الجمهور بوفاته المفاجئة، دون أي سابق إنذار أو تفاصيل إضافية حول ظروف الوفاة، ما زاد من حالة الذهول التي انتشرت بين جمهوره ومتابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويُعد شريف نصار من الأسماء التي حققت شهرة واسعة في فترة قصيرة عبر محتوى شِعري جذب آلاف من المتابعين، وعقب الإعلان عن الوفاة، سادت حالة من الحزن بين مشاهير تيك توك، الذين عبّروا عن صدمتهم بخبر رحيله المفاجئ، وانهالت رسائل التعزية والدعاء عبر حساباتهم.

وقد تحوّل حسابه خلال الساعات الأخيرة إلى مساحة لتبادل الذكريات والدعاء، وسط موجة من الأسى التي تعكس حجم الحب الذي حظي به الشاب الراحل بين المتابعين وصناع المحتوى على حد سواء.