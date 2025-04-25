العالم اليوم - روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية بقتل جنرال قرب موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أبريل 2025 07:27 مساءً - اتهمت روسيا، الجمعة، الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء اعتداء بواسطة قنبلة أسفر عن مقتل جنرال روسي قرب موسكو، مع تصاعد وتيرة هذه الهجمات في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "هناك أسباب للاعتقاد أن الاستخبارات الأوكرانية ضالعة في هذه الجريمة.

ماذا حدث؟

أعلنت أكبر جهة للتحقيقات الجنائية في روسيا الجمعة مقتل ضابط كبير في الجيش إثر انفجار سيارة مفخخة.

ذكرت لجنة التحقيق الروسية أن الليفتاننت جنرال ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الروسية، لقي حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت داخل سيارته خارج العاصمة موسكو.

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقتل موسكاليك بـ"الهجوم الإرهابي".

قالت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو إن العبوة الناسفة كانت محشوة بالشظايا.

نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر احتراق سيارة في ساحة مبنى سكني.

يأتي هذا الهجوم عقب مقتل الليفتنانت جنرال إيجور كيريلوف الذي لقي حتفه في 17 ديسمبر، إثر انفجار قنبلة مزروعة في دراجة كهربائية متوقفة خارج مبنى شقته أثناء توجهه إلى مكتبه.

وحمّلت السلطات الروسية أوكرانيا مسؤولية مقتل كيريلوف، وأقر جهاز الأمن الأوكراني بأنه كان وراء الهجوم.