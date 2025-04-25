أطباء “دبي الصحية” يجرون خزعة دماغية دقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 25 أبريل 2025 07:58 مساءً - نجح فريق طبي متخصص في مستشفى راشد، التابع لـ”دبي الصحية”، لأول مرة على مستوى إمارة دبي، من إجراء عملية دقيقة ومعقدة لأخذ خزعة من ورم عميق في منطقة حرجة داخل دماغ مريضة، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وجرى تنفيذ العملية باستخدام روبوت جراحي متطور مدمج بنظام ملاحة جراحية يُعد من الأحدث على مستوى العالم، ما مكّن الفريق الطبي من الوصول إلى موقع الورم بدقة وسرعة، دون الحاجة إلى التدخل الجراحي التقليدي الذي قد يُعرض المريضة لمضاعفات صحية.

وتفصيلاً، قال رئيس طب وجراحة الأعصاب في “دبي الصحية”، الدكتور بابكار سيسي، لـ “الإمارات اليوم”، والذي قاد الفريق الطبي خلال العملية:” استقبل مستشفى راشد مؤخراً مريضة تعاني من ورم متمركز في منطقة عميقة وحرجة في الدماغ، بعد تحويلها من مستشفى آخر لعدم امتلاكه الجاهزية الكافية للتعامل مع حالتها، خصوصاً أن التدخلات الجراحية التقليدية في هذه الحالة عادة ما تكون مصحوبة بمضاعفات صحية خطرة قد تهدد سلامة المريض”.

وأضاف:” نُفذت العملية بنجاح بفضل التكامل بين الخبرة الطبية والتقنيات الذكية التي تُعد جزءاً أساسياً من الممارسات السريرية المتقدمة في “دبي الصحية”. وتبين بعد تحليل الخزعة أن الورم من النوع الخبيث، ما استدعى وضع خطة علاجية عاجلة وشاملة، بالتعاون مع الفريق الطبي المختص في “دبي الصحية”.

وتابع الدكتور بابكار:” يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على التزام “دبي الصحية” بتبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في خدمة المرضى، والارتقاء بتجربتهم العلاجية، تجسيداً لعهدها الراسخ “المريض أولاً”.