غموض حول اختفاء إيمان الطوخي.. هل هي في الولايات المتحدة أم ما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 09:31 مساءً - تداول عدد من المتابعين بعض الأخبار الغامضة فيما يخص اختفاء الفنانة الشهيرة والمعتزلة إيمان الطوخي، حيث أن هناك بعض التقارير التي أفادت بهجرتها إلى الولايات المتحدة قبل سنوات.

هذا الخبر أثار العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص سبب غيابها الطويل الذي امتد لما يزيد عن 22 عام.

كما قام أحمد محسن نجل شقيق الفنانة بنفي تلك الأخبار، وأكد أن إيمان الطوخي ما زالت حتى الآن تقيم في مصر، ولم تهاجر إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن الفنانة المعتزلة اختارت أن تنعزل عن الأضواء بسبب الضغوط التي تعرضت لها في الوسط الفني، وأكد على أنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تقوم باستخدام هاتف ذكي.

ايمان الطوخي كانت أحد أهم الفنانات المصريات في فترة الثمانينات والتسعينيات، حيث أنها جمعت بين الغناء والتمثيل وقامت بالجمع بين الغناء والتمثيل وحققت العديد من النجاحات ومن أهم أعمالها رأفت الهجان وألف ليلة وليلة.