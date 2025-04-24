عودة ”الكينج” محمد منير بألبوم غنائي جديد بعد فترة من الغياب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 09:31 مساءً - كشف الفنان محمد منير عن قرب إصدار الألبوم الغنائي الجديد خلال صيف 2025، وهذا بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

من المقرر أن الالبوم الجديد يضم 10 أغنيات مختلفة، ويعد عودة فنية له بعد فترة من التوقف بسبب مشكلات صحية.

الفنان محمد منير تعاون مع مجموعة من الشعراء والملحنين المصريين في هذا الألبوم، بما في ذلك كوثر مصطفى التي كانت قد تلقت دعمًا من منير في الماضي.

الجدير بالذكر أن الألبوم يمر حاليًا بالمراحل النهائية من الإنتاج بعد الانتهاء من تسجيل الأغنيات.