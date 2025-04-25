العالم اليوم - زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صاروخ "كوري شمالي" في ضربة كييف

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صاروخ "كوري شمالي" في ضربة كييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أبريل 2025 03:24 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن معلومات أولية تشير إلى أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا من كوريا الشمالية في هجوم استهدف منشأة سكنية في كييف الليلة الماضية وأسفر عن سقوط قتلى.

وأضاف زيلينسكي في منشور على موقع التواصل "إكس": "إذا تأكدت المعلومات التي ذكرت أن ذلك الصاروخ تم تصنيعه في كوريا الشمالية، فسيكون ذلك دليلا جديدا على الطبيعة الإجرامية للتحالف بين روسيا وبيونغ يانغ".

وتتحقق وكالة الاستخبارات الأوكرانية حاليا من التفاصيل، حيث يعتبر منشأ الصاروخ حاليا تقييما مبدئيا.

وتعرضت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة صباح الخميس بهجوم بمسيرات وصواريخ، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 90 آخرين، وفقا للسلطات المحلية.

وقال فيتالي كليتشكو عمدة كييف إن هناك ستة أطفال على الأقل بين القتلى.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجه انتقادات إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد ضربة كييف.

وكتب ترامب في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بعدما قال قبل يوم إن رئيس أوكرانيا يعرقل محادثات السلام لإنهاء الحرب في بلاده: "لست سعيدا بالضربات الروسية على كييف، لم تكن ضرورية، وتوقيتها سيء جدا".

وأضاف الرئيس الأميركي موجها كلامه لبوتين: "فلاديمير، توقف!".