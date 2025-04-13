توقعات بارتفاع الحرارة.. تفاصيل الطقس بكل أنحاء الجمهورية حتى الجمعة 18 أبريل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 07:30 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع الجارى فى ظل الأجواء المعتدلة نهارا والباردة التى تشهدها كافة الأنحاء خلال ساعات الليل، وسط توقعات بارتفاع فى درجات الحرارة اعتبارا من الخميس المقبل .



الإثنين 14 أبريل 2025 درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة

- الوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجات.



الثلاثاء 15 أبريل 2025 درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

- الوجه البحري: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجات.



الأربعاء 16أبريل 2025 درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- الوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجات.



الخميس 17 أبريل 2025 درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

- الوجه البحري: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجات.



الجمعة 18 أبريل 2025 درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

- الوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجات.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 14 أبريل 2025، طقس معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ويشهد غدا، فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:



القاهرة



العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.



مطروح



العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.



سوهاج



العظمى 29 درجة.

الصغرى 13 درجة.

قنا

العظمى 27 درجة.

الصغرى 13 درجة.



أسوان



العظمى 28 درجة.

الصغرى 15 درجة.