الزمالك يترقب حضور زيزو جلسة التحقيق الثانية اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 04:28 مساءً - يترقب مسئولو نادى الزمالك حضور أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق لجلسة التحقيق الثانية،والتي حُدد لها اليوم، الأحد أمام الشؤون القانونية بالنادي، وذلك بعد تغيبه عن التدريبات الجماعية والخروج بتصريحات إعلامية دون إذن.

وأرسل الزمالك الخطاب الخاص بموعد الجلسة إلى اللاعب على مقر إقامته بالمنيا، وتحدد لها اليوم الأحد، ومن المتوقع أن لا يحضر اللاعب مثلما فعل فى الجلسة الأولى، وبالتالى سيكون هناك سيناريو واحد أمام الزمالك للتعامل مع اللاعب.