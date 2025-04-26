أنباء عن زيادة عدد المصابين في انفجار ميناء رجائي بإيران حتى 281!

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 05:24 مساءً - حدث انفجار في صباح اليوم السبت في ميناء رجائي المتواجد في مدينة إيران، وحتى الآن السبب غير معلوم، من جهتها أعلنت الجهات المعنية عن كونها تتواجد بمكان الحادث من أجل التعرف على ملابسات وأسباب حدوث الانفجار.

أكدت الشركة الوطنية في إيران من جانبها على أن كل شيء لديها يعمل باستمرار، ولا يوجد أي مشكلة في خطوط أنابيب النفط، أو المصافي، أو مجمع التوزيع.

أُعلن ارتفاع عدد المصابين إثر هذا الانفجار، حيثُ وصل إلى ٢٨١ مصاب حتى الآن، وتم نقل الجميع إلى المستشفيات.