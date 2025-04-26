جدل حول ملابس ترامب في جنازة البابا فرنسيس.. هل كان احترامه أقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 05:24 مساءً - تم اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاكه لقواعد ارتداء اللباس في جنازة البابا فرنسيس، وهذا لأنه وصل مرتدي بدلة زرقاء، مع ربطة عنق زرقاء، بينما كانت القواعد تقر بأن الرجال يحضرون مرتدين بدلة داكنة مع ربطة عنق سوداء، وقميص ابيض، كما يجب أن تكون المعاطف والأحذية والجوارب والمظلات سوداء.

وقد ورد هذا التصرف بعد أن قام زعماء آخرين بارتداء ملابس ليست مطابقة تمامًا للقواعد مثل فولوديمير زيلينسكي وجو بايدن، حيث قام زيلينسكي بعدم ارتداء ربطة عنق، وبايدن ارتدي ربطة عنق زرقاء، ألا أن معظم القادة قاموا بالحضور بملابس سوداء احترامًا للقداس.

بينما قام عدد من الحاضرين بانتقاد ترامب بسبب قيامه باختيار اللون الأزرق وأشاروا أنه كان مختلف عن الآخرين الذين قاموا بارتداء ملابس سوداء بالكامل.