ضمن احتفالات ذكرى تحرير سيناء.. استمرار تجهيزات إقامة مهرجان سباق الهجن على مضمار العريش (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 05:25 مساءً - تجري على قدم وساق تجهيزات مضمار سباقات الهجن لنادي العريش الرياضي على ساحل البحر المتوسط ، استعدادا لانطلاق مهرجان سباق الهجن المقرر بعد غدا الاثنين ، في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكري ال43 لتحرير سيناء ، بمشاركة عدد من المحافظات المهتمة لسباقات الهجن ومن بينها شمال سيناء ، جنوب سيناء ، الإسماعيلية ، السويس .

ويقام المهرجان تحت رعاية اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء واللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ واشراف ايهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وقال الدكتور يوسف القرم ، رئيس نادي العريش الرياضي الهجن أن نادي الهجن الرياضي المصري يقوم اليوم ، السبت ، بكافة التجهيزات اللازمة لاستقبال وإقامة سباق العريش للهجن وذلك ضمن احتفالات المحافظة بأعياد سيناء . حيث يشارك في السباق هجن القبائل من عدة محافظات باعمار مختلفة .

ووجه القرم ، باسم أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة احمد داوود خالص الشكر للقيادات الداعمة ماديا ومعنويا وللإتحاد المصري للهجن برئاسة المستشار عيد حمدان والشيخ سلامة ابو الندا وجميع المشاركين والداعمين لإنجاح السباق والارتقاء برياضة التراث والأجداد على أرض الكنانة .

كما توجه الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة واشراف المهندس محمد انور ( الكهرباء ـ المياه ـ مجلس المدينة ـ الطب البيطري ) وكل من يساهم في إدخال السعادة في قلوب المشاركين وملاك الإبل والمضمرين والمحبين لهذه الرياضة التراثية على أرض شمال سيناء.

وقال المستشار عيد حمدان ، رئيس الإتحاد المصري الهجن أن مدينة العريش تستعد لاستقبال الضيوف من مختلف المحافظات المحبه لتراث الآباء والأجداد الهجن بمناسبة العيد القومي لسيناء تحت رعاية وزارة الشباب والرياضه ومحافظة شمال سيناء يومي 28-29 أبريل بحضور محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور ، محافظ شمال سيناء ونواب ومشايخ وعقلاء أبناء القبائل .

وأشار الشيخ سلامة الترباني إلى أن مهرجان سباق الهجن المقرر إقامته يوم الاثنين القادم ، يتميز بأنه سباق له خصوصية كبيرة لكونه يتزامن مع ذكرى مهمة وعظيمة وهي الاحتفالات بالذكري ال43 لتحرير سيناء وجلاء اخر جندي اسرائيلي عن أرض سيناء المباركة.