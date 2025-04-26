الدكتور عبدالله المسند يشارك صورة مدهشة من سواحل إيرلندا تكشف تراكمات رسوبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 05:24 مساءً - شارك الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، صورة مدهشة من منطقة "دون بريست" على سواحل إيرلندا، تُظهر تراكمات رسوبية طبقية تعود إلى مئات الملايين من السنين، وأوضح أن هذه التكوينات الطبيعية تمثل توثيقًا زمنياً متسلسلاً للعصور الجيولوجية التي مرت بها الأرض.

وأشار المسند إلى أن كل طبقة صخرية تحكي عن فترة زمنية معينة في تاريخ الكوكب، مما يسمح للعلماء بفهم كيفية نشأة الحياة وتطور الأرض عبر العصور، واستشهد بالآية الكريمة:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ﴾

مؤكداً أن التأمل في مثل هذه الظواهر يعزز الفهم العلمي لبدايات الخلق.

وأضاف أن هذا الموقع لا يُعد مجرد مَعلَم جيولوجي، بل يمثل أرشيفاً مفتوحاً يُوثق تطور الأرض، ويساعد الباحثين في تتبع التغيرات البيئية والمناخية الكبرى التي حدثت على مدار تاريخ الكوكب.