الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 05:24 مساءً - بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد في جمهورية تنزانيا المتحدة، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيسة الجمهورية الدكتورة سامية صولوحو حسن، عبّر فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لها بوافر الصحة والسعادة، ولشعبها أيضًا بالمزيد من التطور والازدهار.

وفي السياق نفسه، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة، هنّأ فيها الرئيسة سامية صولوحو حسن، متمنيًا لها دوام العافية، ولتنزانيا دوام الرخاء والتقدم.