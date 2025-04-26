بعد إعلان زواجه من والدة محمود شاهين.. من هو السفير علي الحلواني؟

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 05:24 مساءً - أعلن محمود شاهين عن عقد قران والدته أمل الصيفي من السفير علي الحلواني وسط حفل عائلي بسيط، حضره الأقارب والأصدقاء فقط.

تمنى شاهين لوالدته مع زوجها أن يكون زواجًا سعيدًا، وأن يمنحهم الله الهناء والسعادة، وتبادلت المباركات فيما بينهم جميعًا خلال الحفل.

جدير بالذكر أن علي الحلواني من الشخصيات السياسية اللامعة في مصر، وإليك ما لا تعرفه عنه: