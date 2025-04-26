راندا البحيري تصاب بالتسمم بعد تناول وجبة من محلات بلبن فرع أبو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 05:24 مساءً - أعلنت الفنانة راندا البحيري من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها تعرضت إلى التسمم بعد أن تناولت وجبة من محلات بلبن في أبوظبي بالإمارات.

ذهبت راندا إلى المستشفى في أبوظبي بحالة إعياء شديدة، وبعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة، تم التأكد من كونها تعرضت بالفعل إلى التسمم الغذائي.

جدير بالذكر أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تواصلت مع الفنانة راندا، وأكدت على أنه تم الذهاب بالفعل إلى الفرع وتم وضعه تحت المراقبة بعد التأكد من كون لا يوجد أي التزام بالمعايير.