مواعيد جولات الحسم لدوري nile فى صراع بيراميدز والأهلي والزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 10:32 صباحاً - بعد غلق صفحة دوري الابطال الافريقى يعود السباق بين بيراميدز والأهلى والزمالك على انتزاع لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، خاصة بعدما وصلت المسابقة لمراحلها الحاسمة، حيث تتبقى 6 جولات على نهاية الموسم الاستثنائي، والذي يلعب بنظام جديد، من أجل التغلب على أزمة تأخر انتهاء الموسم وطول فترة المنافسات.

ويتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي فى المركز الثاني برصيد 40 نقطة وخلفه الزمالك فى المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ثم المصري في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.