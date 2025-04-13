أخبار مصرية

مصر تدين قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بمدينة غزة

0 نشر
0 تبليغ

مصر تدين قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بمدينة غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 07:29 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية الهجمات الإسرائيلية على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، في انتهاك جسيم للقانون الدولى الإنساني وكافة الأعراف الدولية.

وتطالب مصر بالوقف الفورى لكافة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، لاسيما وأن الاجراءات الراهنة تنذر بكارثة انسانية تتحملها اسرائيل بالكامل.

وطالبت مصر المجتمع الدولى بضرورة الاضطلاع بمسئولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة على قطاع غزة، وتفعيل آليات القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات خاصة في ظل التحركات التي تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة، واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا