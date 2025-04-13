مصر تدين قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني بمدينة غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 07:29 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية الهجمات الإسرائيلية على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، في انتهاك جسيم للقانون الدولى الإنساني وكافة الأعراف الدولية.

وتطالب مصر بالوقف الفورى لكافة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع، لاسيما وأن الاجراءات الراهنة تنذر بكارثة انسانية تتحملها اسرائيل بالكامل.

وطالبت مصر المجتمع الدولى بضرورة الاضطلاع بمسئولياته والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الصارخة على قطاع غزة، وتفعيل آليات القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات خاصة في ظل التحركات التي تضطلع بها الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة، واستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.