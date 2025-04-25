نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان الأهلية تُنظم ندوة تعريفية بمسابقة ECPC لتعزيز مهارات طلابها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار اهتمام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، بدعم قدرات ومهارات طلاب الجامعة في مجالات البرمجة وحل المشكلات، وحرصه على تأهيلهم للمشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية، نظمت كلية الهندسة بالتعاون مع كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ندوة تعريفية بمسابقة ECPC، وذلك ضمن استعدادات الجامعة للمشاركة في نسخة عام 2025 من المسابقة.

جاءت الندوة تحت إشراف الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، والدكتور أسامة إمام، عميد كلية علوم الحاسب، وبحضور مميز للمهندس سيف طارق محمد

Head community at FEHU-CPC،

والمهندس محمد مختار سليمان سلامة

Problem solving community at Pixels Egypt

تم تنسيق الندوة من قِبل الدكتورة أماني محمد، منسق برنامج هندسة النظم الذكية، والدكتورة هدير أحمد، مسجل البرنامج، وبمشاركة فعالة من منسقي كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور هلال أحمد، والدكتورة سلوى أسامة.

تأتي هذه الندوة في إطار الفعاليات التي تنظمها الكلية استعدادًا لتسجيل الطلاب بمسابقة ECPC 2025، والتي تُعد من أبرز المسابقات في مجال البرمجة التنافسية.

للتسجيل في المسابقة، يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAFdep880ts1JoGAwtaMMnXqhq-4nnFM9jVUjXEqc4427rJw/viewform

وفي حال وجود أي مشكلة في التسجيل، يُمكنكم التواصل مع منظمي المسابقة عبر صفحة الـCommunity:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557110020334&mibextid=ZbWKwL