تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد دراسة الصين تعليق الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية، الأمر الذي أثر على جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية الآسيوية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 3322.36 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3332.90 دولار.

وتدرس الصين إعفاء بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مستمرة مع بكين لتسوية الخلافات التجارية.

وارتفع سعر المعدن الذي لا يدر عائدا، والذي غالبا ما يعد وسيلة تحوط من عدم الاستقرار العالمي، بأكثر من 700 دولار منذ بداية العام، ولامس مستويات غير مسبوقة عدة مرات، ووصل إلى 3500.05 دولار الثلاثاء الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.46 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 966.34 دولار، فيما هبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 942.20 دولار.