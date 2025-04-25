15 شهيداً في قصف إسرائيلي علي غزة

15 شهيداً في قصف إسرائيلي علي غزةاستشهد 15 فلسطينيا، اليوم، في غارتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المصادر الطبية باستشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا شرقي بلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس.

كما استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي آخر استهدف منزلا في منطقة المنارة شرقي المدينة.

وقال جهاز الدفاع المدني إن طواقمه في المدينة ما تزال تعمل في المنزل المستهدف قرب مبنى الجامعة الإسلامية في المنطقة، وتنتشل عددا من الشهداء والمصابين، منوها إلى وجود عدد منهم تحت الأنقاض ويصعب الوصول إليهم.

وأدى قصف إسرائيلي متواصل، وإطلاق القنابل الدخانية إلى اشتعال النيران في أراضي المدنيين بمنطقة السناطي شرقي بلدة عبسان الكبيرة جنوبي قطاع غزة، كما وقعت عدة إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة البركة جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة

من جانبها أكدت مصادر طبية أن 26 شهيدا هي حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 51,439 شهيدا، و117,416 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.