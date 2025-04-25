كلاسيكو ناري في نهائي كأس ملك إسبانيا

كلاسيكو ناري في نهائي كأس ملك إسبانيايلتقي برشلونة وريال مدريد غدا /السبت/ في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيقام على ملعب /لا كارتوخا/ في إشبيلية.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في الكلاسيكو الذي يحمل الرقم 260 في تاريخ مواجهاتهما.

وبلغ برشلونة نهائي المسابقة بعد فوزه على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف، والفوز على فالنسيا بخماسية نظيفة في الدورين ثمن وربع النهائي تواليا، قبل أن يتغلب على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بنتيجة /5 – 4 / في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

ويعد هذا النهائي الأول لبرشلونة منذ 2021، عندما ظفر باللقب للمرة الـ31 في تاريخه بتغلبه على أتلتيك بلباو.

في المقابل تأهل ريال مدريد للنهائي بعد تفوقه على سيلتا فيغو بخمسة أهداف مقابل اثنين، والفوز على ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل اثنين في الدورين ثمن وربع النهائي تواليا، قبل أن يتغلب على ريال سوسييداد في نصف النهائي بنتيجة /5 – 4 / في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

ويتطلع برشلونة الذي يتصدر الدوري الإسباني ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لتحقيق الفوز من أجل التتويج باللقب للمرة الـ32 في تاريخه، بينما يأمل ريال مدريد في رفع الكأس للمرة الـ21.

ويخوض برشلونة اللقاء بعد فوزه بهدف نظيف على ريال مايوركا في الدوري الإسباني، ومواصلة مشواره الناجح هذا الموسم، حيث لم يتعرض لأي خسارة محليا منذ ديسمبر الماضي.

في المقابل يدخل ريال مدريد اللقاء منتشيا بفوزه بهدف نظيف على مضيفه خيتافي في الدوري، وهو الانتصار الذي حافظ على آمال الفريق في سباق بطولة الدوري، حيث يمتلك في رصيده 72 نقطة، بفارق 4 نقاط أقل من برشلونة المتصدر.

المواجهة تمثل تحدي كبير لكلا المدربين، حيث يتطلع الألماني هانز فليك لتحقيق إنجازات تاريخية في موسمه الأول مع برشلونة، وقد نجح بالفعل في تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني مطلع العام، بعد فوزه على ريال مدريد /5 – 2 / في النهائي، كما يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل 5 جولات من النهاية، ويسعى لحسم لقب كأس الملك لكنه يعلم أن المهمة لن تكون سهلة أمام ريال مدريد الذي نجح في التتويج بالكأس خلال اخر نهائيين للبطولة.

كذلك يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة لإنقاذ موسمه وتجنب الضغوط المتزايدة على ريال مدريد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ارسنال الإنجليزي والابتعاد عن صدارة الدوري وتفادي خسارة جديدة أمام برشلونة تحت قيادة هانز فليك، والذي تفوق في مواجهتين هذا الموسم، واحدة في الدوري على ملعب / سانتياغو برنابيو/ والأخرى في نهائي كأس السوبر في مدينة جدة السعودية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد فاز أمام برشلونة بـ4 من 7 نهائيات جمعتهما في كأس الملك، وكان أخر نهائي جمعهما في 2014 وفاز خلالها ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.