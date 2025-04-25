نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مهم من التعليم بشأن مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي - مستند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل مواعيد امتحانات النقل لصفوف التعليم العام، استجابة لمطالب الإدارة المركزية للتعليم الفني، حيث صدرت التوجيهات إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بتنظيم جدول الامتحانات بما يضمن تحقيق الانضباط وتجنب التداخل بين المراحل الدراسية المختلفة.

وبناءً على هذه التوجيهات، تقرر أن تجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 21 إلى 27 مايو 2025، فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية من 22 إلى 27 مايو من نفس العام، بما يسمح بانسيابية تنظيمية وتوزيع مناسب لأماكن عقد الامتحانات.

وأكدت الوزارة في تعليماتها أن المدارس ستُتاح من جديد بعد انتهاء الامتحانات لاستخدامها كالمعتاد، باستثناء المدارس التي ستُخصص لاستضافة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، نظرًا لاعتبارها شهادة عامة، على أن تبدأ هذه الامتحانات في 31 مايو 2025.