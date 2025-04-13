لماذا يولد الطفل منغولياً؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 07:53 مساءً - ما هو التثليث الصبغي 21؟

يُعتبر التثليث الصبغي 21، المعروف أيضًا بمتلازمة داون، أحد أكثر الأسباب شيوعًا لولادة طفل يعاني من مشكلات وراثية. يحدث هذا عندما يكون هناك نسخة إضافية من الصبغي 21، مما يؤثر على التطور الطبيعي للطفل. هذه الحالة لها تأثيرات متعددة على النمو الجسدي والعقلي.

أسباب التثليث الصبغي

تظل الأسباب الرئيسية لحدوث التثليث الصبغي غير معروفة، ولكن هناك بعض العوامل التي يُعتقد أنها تلعب دورًا في حدوث هذه الحالة:

العمر المتقدم للأم: كلما زاد عمر الأم أثناء الحمل، زادت احتمالية حدوث أخطاء في انقسام الخلايا، مما يؤدي إلى تكوين خلايا تحتوي على عدد غير طبيعي من الصبغيات.

التاريخ العائلي: في بعض الحالات، قد يكون هناك تاريخ عائلي لمتلازمة داون، مما يزيد من احتمالية تكرارها في الأجيال القادمة.

علامات وأعراض متلازمة داون

تظهر علامات متلازمة داون عند الولادة ويمكن أن تتضمن:

ملامح وجهية مميزة مثل عيون مائلة ووجه مسطح.

مشكلات في التنسيق الحركي والنمو البدني.

تأخر في النمو العقلي والقدرات التعليمية.

تشخيص متلازمة داون

يمكن تشخيص التثليث الصبغي 21 بعدة طرق، بدءًا من الفحوصات خلال الحمل مثل:

اختبارات الدم لمعرفة احتمالية وجود مشاكل وراثية.

الفحوصات التصويرية مثل الفحص بالموجات فوق الصوتية.

إذا كانت الفحوصات تشير إلى احتمالية وجود المتلازمة، يمكن إجراء فحوصات جينية لتأكيد التشخيص.

الدعم والرعاية

يحتاج الأطفال المصابون بمتلازمة داون إلى رعاية خاصة ودعم مستمر. يشمل ذلك:

العلاج الطبيعي لمساعدتهم في تطوير المهارات الحركية.

العلاج الوظيفي لتحسين المهارات اليومية.

الدعم النفسي والعاطفي لكل من الطفل وعائلته.

توفير بيئة إيجابية وداعمة يمكن أن يجعل فرقًا كبيرًا في حياة الطفل، مما يساعده على تحقيق إمكاناته الكاملة.