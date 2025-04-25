نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره تريند جوجل.. ماجد المصري يروي اللحظة الأصعب في حياته: ابنتي كانت بين الحياة والموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان ماجد المصري عن واحدة من أكثر المحطات المؤلمة التي مرّ بها في حياته، حين واجهت ابنته "ماهيتاب" مرضًا خطيرًا في طفولتها، جعله يعيش على حافة الخوف والأمل.

وفي حديثه خلال برنامج الفصول الأربعة مع الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد فن اللبنانية، استعاد المصري تفاصيل تلك الفترة الحرجة قائلًا: كان عندها شريان ما بيوصلش الدم للمخ، وصرفت كل فلوسي وقتها، لكن ربنا بعتلنا دكتور القلب وقال لي: العملية هدية مني، وابقى هات أي حاجة لمعهد القلب، والحمد لله صحتها دلوقتي كويسة.

ورغم أنه لم يذكر اسم الحالة في الحلقة الأخيرة، فإن تصريحات سابقة له تعود لعام 2014، خلال ظهوره مع الإعلامية سمر يسري في برنامج ليلة على قناة النهار، كشفت أن الحالة المرضية تُعرف باسم PDA أو القناة الشريانية السالكة – وهو عيب خلقي في القلب يصيب بعض الأطفال.

ويعتمد ظهور أعراض هذا المرض على حجم الفتحة والعمر؛ ففي حين تمر الحالات الصغيرة دون ملاحظة حتى البلوغ، قد تُسبب الفتحات الكبيرة أعراض فشل القلب عند الرضع.