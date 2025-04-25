نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نيس المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبدالمنعم ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان، في إطار منافسات الدوري الفرنسي لموسم 2024-25.



ويستقبل ملعب بارك دي برانس، المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان ونيس، ضمن فعاليات الجولة 31 من مسابقة الليج 1.



ويحتل العملاق الباريسي صدارة ترتيب جدول الدوري الفرنسي لموسم 2024-25، برصيد 78 نقطة، بينما يأتي نيس في المركز السابع برصيد 51 نقطة.



ويدير الحكم الدولي الفرنسي ويلي ديلاجود مباراة باريس سان جيرمان ونيس، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب بارك دي برانس معقل العملاق الباريسي.



موعد مواجهة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي



من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمواجهة باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي



يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD4.

