نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 24- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية والمحلية والآسيوية مباريات الدوريات الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الإسباني وكأس إيطاليا بجانب مباريات الدوري السعودي وكأس الرابطة المصرية في الموسم الحالي.



تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات الدوري الألماني والفرنسي كما تنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال آسيا عبر شبكة القنوات القطرية بينما تبث مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 24- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات...

* الدوري الألماني:

- شتوتجارت وهايدنهايم الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الدوري الفرنسي:

- باريس سان جيرمان ونيس الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإيطالي:

- أتالانتا وليتشي الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* دوري أبطال آسيا:

- الهلال السعودي وجوانغجو الكوري الجنوبي الساعة 8 ونصف مساء بتوقيت مصر

* دوري أبطال إفريقيا:

- صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وبيراميدز الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

