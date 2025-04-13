مصر تشدد على ضرورة عدم التعرض للعاملين في المساعدات الإنسانية بعد ضرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 07:29 مساءً - كشفت مصر عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت مخيم زمزم للنازحين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا وإصابات بين المدنيين.

حيث أبدت مصر استنكارها الشديد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي أسفرت عن مقتل مدنيين سودانيين وبعض العاملين في منظمة الإغاثة الدولية.

وشددت مصر على ضرورة عدم التعرض بأي صورة للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، حيث أرسلت مصر أصدق تعازيها إلى الشعب السوداني العزيز وإلى عائلات الضحايا.

كما أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الهجمات التي طالت مخيمات اللاجئين قرب مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.

وأكدت السعودية رفضها القاطع لهذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة توفير الحماية للعاملين في مجالي الإغاثة والإنسانية، حيث دعت السعودية إلى ضرورة إيقاف الهجمات على وجه السرعة وتجنب استهداف المدنيين.