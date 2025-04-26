في ليلة من نور.. مصر تحتفل بقداسة البابا تواضروس في بولندا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 02:33 مساءً - قامت السفارة المصرية في وارسو بإقامة حفل عشاء رسمي بقيادة السفير أحمد الأنصاري، وهذا على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة زيارته التاريخية لبولندا، وهي أولى محطات جولته في أوروبا الوسطى لعام 2025.

وقد حضر الحفل عدد من الدبلوماسيين والسفراء وممثلين عن السلطات البولندية، وقد أعرب السفير أحمد الأنصاري في كلمته عن تعازيه بوفاة البابا فرنسيس، وقد أشاد بمكانة مصر كأرض للسلام والتعايش بين الأديان، وقد شدد على أهمية نشر التسامح في وسط التحديات العالمية الحالية.

من ناحية البابا تواضروس، قام بشكر الجميع على الاحتفال، وأكد على مكانة مصر الحضارية والتاريخية والدينية، وقام بالدعاء لحضور زيارة إلى مصر، وشدد على أن بلادة ستظل دائمًا منارة للسلام والمحبة.

وفي ختام العشاء، قام البابا بتقديم هدايا تذكارية ترمز لدخول العائلة المقدسة إلى مصر.