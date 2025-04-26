نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 78 قتيلًا بقصف إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حرك حماس الجمعة مقتل 78 فلسطينيًا على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة الذي يشهد هجومًا متجددًا للجيش الإسرائيلي.

وفي الإجمال، استقبلت مستشفيات القطاع الفلسطيني 84 جثة، من بينها ست جثث لأشخاص قتلوا في أيام سابقة، و168 جريحًا، حسب وزارة الصحة التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وقالت الوزارة في بيان "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

قُتل ما لا يقل عن 2062 فلسطينيًا منذ استئناف إسرائيل هجومها على قطاع غزة في 18 مارس منهية هدنة استمرت شهرين، ما يرفع حصيلة القتلى في القطاع منذ السابع من أكتوبر2023 إلى 51439 معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة.

اندلعت الحرب في ذلك اليوم ردًا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1218 شخصًا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.