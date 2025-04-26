أمن الشرقية يضبط شخص تخصص فى تزوير المحررات والمستندات وترويجها مقابل مبالغ مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 02:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشـرقية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمشاركة الجهات المعنية بنطاق محافظة الشرقية، وعثر بمسكنه على (2 خاتم مزورين - الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة فـى التزوير - أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات المشار إليها وإرتكابه العديد من وقائع التزوير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.