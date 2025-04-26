القبض على عنصرين إجراميين شديدى الخطورة فى أسيوط بحوزتهما 4 كيلو هيروين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 02:34 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقيام بؤرة إجرامية تضم عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، وبحوزتهما 4 كيلو جرام لمخدر الهيروين و3 كيلو جرام لمخدر الآيس، و بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (2مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.