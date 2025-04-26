بالتدريب والمعرفة... معهد تكنولوجيا الأغذية يقود ثورة في التغذية الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 02:33 مساءً - قام معهد تكنولوجيا الأغذية بتنظيم برنامج تدريبي يحمل عنوان "التغذية الصحية للفئات الخاصة" وقام بتوجيهه الى الباحثين والهيئة المعاونة وكافة الكادر العام، وهذا طبقًا لتعليمات وزير الزراعة علاء الدين فاروق، برعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقد أكد الدكتور السيد شريف مدير المعهد أن التغذية السليمة واجبة وضرورية من أجل الحفاظ على الصحة وجودة الحياة، وتزيد أهميتها مع الفئات الخاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومرضى الزهايمر والتوحد والاكتئاب وأصحاب الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسرطان والسكري.

وأوضح الدكتور أن التغذية العلاجية، تساهم بصورة فعالة في تحسين الحالة الصحية لكافة الأفراد ودعم نموه وتقليل المضاعفات المرتبطة بأمراضهم.

كما أوضح الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن التغذية العلاجية تعتمد على إعداد خطط غذائية فردية تراعي الحالة الصحية والعمر والوزن ونمط الحياة لكل شخص.

الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو منح المشاركين المهارات اللازمة والمعرفة من أجل تقديم تغذية متوازنة وصحية تلائم كافة احتياجات تلك الفئات الخاصة، وهذا عن طريق الجمع بين النواحي العملية والنظرية للتغذية العلاجية، مع التركيز على الفروق الفردية.

يضم التدريب موضوعات مثل سلامة الغذاء للفئات الخاصة، فهم المتطلبات الغذائية الخاصة، تصميم الوجبات، التعامل مع مشكلات التغذية، وتقديم التوجيه الغذائي الفعال، بالإضافة إلى تغذية مرضى السكري، ودور الغذاء في علاج السرطان، أمراض الحساسية الغذائية، والأمراض النفسية.