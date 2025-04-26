أمن الإسكندرية يحبط محاولة عنصرين إجراميين جلب وترويج كمية من الحشيش

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 02:34 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة وترويجها، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة، قيام عنصرين إجراميين بجلب وترويج المواد المخدرة، وإتخاذهما من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 12,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.