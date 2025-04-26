تُوانا الجوهري تكشف تفاصيل دورها بفيلم «الصفا الثانوية بنات».. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة الشابة تُوانا الجوهري عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم “الصفا الثانوية بنات”، والذي يُعد من الأعمال الكوميدية الخفيفة التي تمّ عرضها بموسم عيد الفطر 2025.

تصريحات تُوانا الجوهري

وقالت تُوانا الجوهري، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: “أنا متحمسة جدًا إن الفيلم هيكون للسينما، لأن بصراحة أنا بعشق السينما، بحس إن الإنسان لما بيخش ساعتين ونص يتفرج على فيلم ويضحك وينبسط ويطلع مبسوط، ده إحساس مايتوصفش، والفيلم خفيف وكوميدي، والتجربة كانت سهلة جدًا وممتعة”.

وعن شخصيتها في الفيلم، أوضحت تُوانا الجوهري، أنها تجسد شخصية “دينا”، طالبة في مدرسة ثانوية تحب كرة السلة ومهووسة بالسوشيال ميديا، قائلة: “دينا بنوتة قوي في نفسها، بتحب الموضة والسوشيال ميديا والترندات، وشخصيتها فيها جانب أنثوي واضح. حسيت إن الشخصية قريبة مني جدًا، لأننا كجيل بنشوف نفس الحاجات ونتأثر بنفس المؤثرات”.

توانا الجوهري تكشف عن تفاصيل تجربة العمل مع عمرو صلاح

كما أشادت تُوانا الجوهري، بالمخرج عمرو صلاح، ووصفت العمل معه بأنه تجربة مميزة، قائلة: “أستاذ عمرو إنسان مريح جدًا، بيساعد كتير، وبيسمع رأيي في كل حاجة. لو مش فاهمة حاجة بيوضحها لي، ولو عندي اقتراح بيسمعه، ده ساعدني كتير في تقديم الشخصية بالشكل اللي كنت شايفاه مناسب”.

وأضافت تُوانا الجوهري، أن أجواء كواليس التصوير كانت مليئة بالمرح والطاقة الإيجابية، قائلة: “الكواليس كانت لذيذة جدًا، وخصوصًا إني بحب الفنان علي ربيع جدًا، وكمان كان في شباب في سني، فحسيت إني في بيئة قريبة مني، الحاجة الوحيدة اللي كانت تحدي بالنسبالي هي كرة السلة، لأني ما كنتش بلعبها قبل كده، بس تمرنا عليها وإن شاء الله تطلع لذيذة في الفيلم”.

وعن أحد مشاهد الفيلم، روت تُوانا الجوهري، موقفًا كوميديًا جمع بين الفنان أحمد حاتم والفنان أوس أوس، قائلة: “كان في مشهد بنلعب ضد مدرسة تانية، أحمد حاتم بيتكلم إنجليزي، وإس إس مش عارف يتكلم، فبيكلمه بطريقة تضحك جدًا. صعب أشرح، بس المشهد فعلًا هيكون مضحك لما الناس تشوفه”.

وتحدثت تُوانا الجوهري، عن رؤيتها للسوشيال ميديا وتأثيرها على جيلها، قائلة: “قبل السوشيال ميديا، الناس ما كانتش بتعرف تعمل حاجات كتير، دلوقتي إحنا منفتحين أكتر وبنشوف ونعرف حاجات كتير، اتعلمت منها كتير، بس في نفس الوقت بحس إني أوقات بقعد عليها وقت طويل جدًا، وده بيخليني أحس إني كان ممكن أعمل حاجات مفيدة في يومي بدل كده”.

وأكدت تُوانا الجوهري، في ختام حديثها أن حبها للفن لم يأتِ من فراغ، بل هو امتداد لعائلة فنية، قائلة: “من قبل ما أمثّل، مامتي كانت بتمثّل، فالموضوع كان موجود في حياتي من زمان”، في إشارة إلى والدتها الفنانة نورهان منصور.



