ليفربول يسقط بثلاثية أمام فولهام

ليفربول يسقط بثلاثية أمام فولهامقلب نادي فولهام تأخره بهدف إلى فوز مثير على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2، في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وتقدم ليفربول مبكرا عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 14، في حين سجل فولهام هدف التعادل عبر ريان سيسينيون في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 32، سجل أليكس إيوبي الهدف الثاني لفولهام، ثم أضاف رودريغو مونييز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 37.

وبحلول الدقيقة 72، قلص ليفربول النتيجة عن طريق البديل لويس دياز.

وهذه هي الخسارة الثانية لنادي ليفربول في الدوري هذا الموسم، بعد سقوطه في الجولة الرابعة على أرضه أمام نوتنغهام فورست بهدف نظيف.

وتجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن أرسنال الذي تعثر بالتعادل 1-1 أمام إيفرتون ضمن الجولة ذاتها أمس السبت.

في المقابل، رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة ليصبح في المركز الثامن.