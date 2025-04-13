العالم اليوم - الرئيس السوري يصل إلى الإمارات العربية المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 03:24 مساءً - وصل الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، على ما أعلنت الرئاسة السورية.

وكان في استقبال الشرع بمطار البطين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الشرع "ووزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجهان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين". وقال الشيباني في منشور على "إكس" أرفقه بصورة له مع الشرع على متن الطائرة "في طريقنا إلى دولة الإمارات، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الرئيس السوري يصل إلى الإمارات العربية المتحدة .. في رعاية الله وحفظة