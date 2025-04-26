العالم اليوم - بيان ريال مدريد حول فكرة الانسحاب من النهائي أمام برشلونة

انتم الان تتابعون خبر بيان ريال مدريد حول فكرة الانسحاب من النهائي أمام برشلونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أبريل 2025 02:28 صباحاً - بعد انتشار أنباء عن انسحاب ريال مدريد من نهائي كأس الملك أمام الغريم برشلونة، مساء السبت، أنهى النادي "الملكي" الجدل ببيان جديد.

ووفقا لسكاي سبورتس، أكد "الملكي" أن الفريق لم يفكر أبدا في الانسحاب من النهائي، بالرغم من مقاطعته المؤتمر الصحفي الجمعة.

وأكد ريال مدريد أنه لم يفكر قط في مقاطعة نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم انتقاده الشديد للتصريحات "غير المقبولة" التي أدلى بها المسؤولون بعد مؤتمر صحفي مثير للجدل لحكم المباراة.

وألغى ريال مدريد اللقاءات الإعلامية والتدريبات الرسمية قبل المباراة النهائية بعد تصريحات الحكم دي بورغوس بينغويتشيا، قبل أن يؤكد لاحقا مشاركته في المباراة.

وأصدر ريال مدريد بيانا جاء فيه: "في ضوء الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، يُعلن نادي ريال مدريد أن فريقنا لم يُفكر أبدا في الانسحاب من نهائي الغد".

تصريحات الحكم الإسباني

وفي مؤتمر سابق صباح الجمعة، انفجر الإسباني ريكاردو دي بورغوس حكم نهائي كأس ملك إسبانيا من البكاء بعد هجوم قناة ريال مدريد العنيف تجاهه.

وقال دي بورغوس في المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس الملك، منفجرا من البكاء: "عندما يذهب ابنك إلى المدرسة ويخبره الآخرون أن والده لص ويعود إلى المنزل باكيًا، فسيكون الأمر صعبا للغاية".

وأكمل حكم النهائي في المؤتمر "أحاول تثقيف ابني وإخباره أن والده أمين، وأنه مجرد رياضي عادي".

وأضاف: "عندما أترك التحكيم أريد لابني أن يفخر بما كان عليه والده وبالتحكيم الذي منحنا قيمًا كبيرة".

وعن المستوى الحالي للحكام، رد "مررنا بعامين صعبين، ورغم ارتكاب بعض الأخطاء إلا أن مستوانا الحالي ليس سيئا على الإطلاق ويمكننا التحسن، ولكن يجب أن يشعر اللاعبون بالرضا".

وأتم: "ما نمر به خطر، ليس فقط بين المحترفين، ولكن الأمر يمتد للعائلات، وخاصة أن كرة القدم شعبية، ويجب أن يتأمل الجميع ذلك".